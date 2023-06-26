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Жительница Челябинской области отдала мошенникам 3 млн рублей

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В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту дистанционного мошенничества в отношении медработницы из Озерска. Женщина лишилась 3 млн рублей.

По словам 56-летней потерпевшей, злоумышленники по телефону убедили ее перевести средства на «безопасный» счет. Женщина отдала 450 тыс. рублей из наследства от матери, а также 1,5 млн рублей, которые были выручены от продажи машины, и больше 1 млн рублей кредитных средств. Об этом сообщает ИА «Ура.ру». Жительница Озерска отметила, что знала о подобных схемах мошенничества, но действовала будто под гипнозом.

Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество», проводится проверка.

В Петропавловске-Камчатском 52-летний мужчина лишился свыше 6,5 млн рублей. Он оформил кредиты в двух разных банках и перевел средства на посторонний счет.

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