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Синоптик назвал районы Московского региона, где три дня подряд ожидаются дожди

Синоптик Шувалов: в южных районах Московской области ожидаются дожди в течение трех дней подряд
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Во вторник и среду дожди возможны в отдельных южных районах Московской области, а в четверг они захватят весь Московский регион. Об этом «Известиям» 26 июня рассказал глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Циклон, который сейчас неистовствует над черноземными областями России, пройдет чуть южнее Москвы и Московской области и только своим краем затронет южные районы — Серпухов, Каширу, Озера, Серебряные Пруды. Во вторник и среду там возможны небольшие дожди. При этом осадков в Москве в эти дни быть не должно», — рассказал Шувалов.

По его словам, начало текущей недели в Москве будет теплым — во вторник и среду, 27 и 28 июня, температура воздуха составит +23…+25 градусов.

«В четверг в регион придет новый циклон, который полностью захватит Москву и Московскую область. Ожидаются дожди, снижение температуры до +20 градусов. Сильного ветра при этих процессах не ожидается. В пятницу можно рассчитывать на небольшое относительное улучшение погоды — вероятность этого 70%. Но всё же самый дождливый день на неделе в столице — это четверг», — рассказал Шувалов.

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Днем ранее Александр Шувалов спрогнозировал дождливый июль в Москве. По его словам, несмотря на большее количество осадков, по температурным показателям июль в чем-то будет повторять характер погоды июня.

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