Жилой девятиэтажный дом с трещинами снесут в Уфе

В Уфе объявлены торги на снос девятиэтажного дома по Индустриальному шоссе, который покрыт трещинами. Начальная стоимость контракта составляет 26 млн рублей.

Здание было построено в 1975 году. Уже спустя пять лет из-за карстовых отложений дом покрылся трещинами. Дом признали аварийным в 2014 году. А в 2015 году постройка просела, из-за чего оконные и дверные проемы в квартирах перекосились.

Подрядчик, который займется сносом дома, будет определен 18 июля, пишет «МедиаКорСеть». Пока желающие подают заявки.

Проект планировки и межевания квартала был утвержден еще в 2022 году. На территории площадью 52,7 га вместе с многоквартирным домом снесут частные дома, металлические гаражи. Вместо них планируется строительство домов с высотностью до 25 этажей.