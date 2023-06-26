Нарколог назвал способы избавиться от похмельного синдрома

Эффективность лечения симптомов похмелья томатным соком и огуречным рассолом научно не обоснована. Об этом в понедельник, 26 июня, рассказал «Газете.ru» психотерапевт, психиатр-нарколог, главный врач клиники «Алкоспас» Александр Поликарпов.

«Лучше отдать предпочтение приему сорбентов, плотному завтраку, супам и при этом ограничить физическую активность», — посоветовал он.

По словам врача, типичные симптомы похмелья — сильная головная боль, слабость во всем теле, тошнота, рвота, учащенное сердцебиение и потливость — это признаки серьезного отравления организма этанолом. Интоксикация приводит к нарушению обменных процессов, расстройству нервной системы, поражению желудочно-кишечного тракта и сердечно-сосудистой системы.

Врач отметил, что при похмелье главное — детоксикация. Необходимо вывести из организма остатки алкоголя и продуктов его распада с помощью специальных абсорбентов или лекарств, которые назначаются врачом.

«Это не то состояние, которое стоит «перетерпеть», — подчеркнул Поликарпов.

Ранее в этот день онколог назвала два редких и опасных вида рака. По ее словам, к таким типам относится саркома мягких тканей и ретинобластома.