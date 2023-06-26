Тропические дожди и ливни пообещали синоптики Приморью

В Приморском крае со вторника, 27 июня, возможно резкое ухудшение погоды. На юге края ожидаются тропические дожди, ливни и грозы. По прогнозам синоптиков, может выпасть около 30–50 мм осадков за 3–6 часов.

Как поясняет Vostokmedia, субтропическую воздушную массу принесет полярный фронт. Из-за этого во вторник дожди усилятся, повысится уровень влажности. Температура достигнет +35 градусов.

Сильные грозы ожидаются в среду. Температура воздуха понизится до +30 градусов. Похолодание начнется в четверг. При этом количество осадков заметно уменьшится. На побережье температура понизится до +18 градусов.

В пятницу вновь начнутся дожди. Не исключены сильные ливни и грозы, появится риск затопления.

ИА PrimaMedia в администрации Владивостока заявили, что службы жизнеобеспечения уже начали приводить в режим повышенной готовности. Дорожные службы поднимают ливневые решетки, чтобы увеличить площадь сбора воды.

26 июня Гидрометцентр предупредил о том, что в Белгородской, Брянской и Воронежской областях в период 26–27 июня резко испортится погода. Ливневых дождей также стоит ожидать на территории Крыма, в Ставропольском крае, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, позже в Северной Осетии, Ингушетии и Чеченской Республике.