Мотоциклист и водитель мопеда погибли при лобовом столкновении в Крыму

Два человека погибли при лобовом столкновении мотоцикла и мопеда на горной трассе Алушта — Феодосия, сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма в понедельник, 26 июня.

Трагедия произошла накануне вечером. В республиканском МВД уточнили, что около 21:00 на 81-м км автодороги 23-летний молодой человек на мотоцикле «Райдер» двигался со стороны Судака в направлении Феодосии. Во время поворота налево он выехал на встречную полосу, где столкнулся с мопедом «Вайпер», на котором ехали двое несовершеннолетних 2008 и 2009 годов рождения. Подростки двигались со стороны села Грушевка в направлении Судака.

В результате ДТП мотоциклист умер на месте, пишет ИА «Крыминформ». 15-летнего водителя мопеда доставили в больницу, но он скончался в медучреждении от полученных травм. Также госпитализировали пассажира мопеда.

Сейчас в обстоятельствах аварии разбираются сотрудники Госавтоинспекции. Правоохранители проверяют, почему погибший подросток управлял мопедом без наличия соответствующих прав. Решается вопрос о привлечении родителей несовершеннолетнего к ответственности. Прокуратура со своей стороны также проводит проверку.