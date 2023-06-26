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Особый противопожарный режим отменили в 26 районах Омской области

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В 26 районах Омской области отменили особый противопожарный режим. Об этом сообщает ИА «Омскрегион» со ссылкой на главное управление лесного хозяйства региона.

На большей части территории Омской области действует второй класс пожарной опасности. Более напряженная ситуация складывается на юге, где установлен третий класс пожарной опасности. До 28 июня особый противопожарный режим сохранится в Большеуковском, Знаменском, Седельниковском, Тевризском, Тарском и Усть-Ишимском районах.

Жителей региона просят соблюдать осторожность при обращении с огнем. В частности, не стоит разводить костры под кронами деревьев. Также не следует оставлять мусор на природных территориях. При разведении костров необходимо очищать участки от травы и сухой листвы.

В конце прошлой недели особый противопожарный режим отменили в Челябинской области.

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