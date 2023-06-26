В Орле открыли детскую инклюзивную площадку

Площадка для детей с особенностями развития появилась в Парке Победы в Орле. Ее установили за счет средств, собранных в рамках благотворительного полумарафона «ПоБерегу» год назад, сообщает InfoOrel.ru в понедельник, 26 июня.

Площадка включает в себя сетчатые качели с пристяжными ремнями, интеллектуальную игровую секцию на тему математики со шрифтом Брайля, баскетбольную мини-площадку, карусель, трубы с интерактивом и специальные горки.

Забег, на котором удалось собрать необходимую сумму, был организован Фондом поддержки семейно-ориентированных инициатив «Орловский социальный кластер». В акция приняли участи 1,5 тыс. человек.

6 августа в Орле планируется провести второй благотворительный полумарафон. Собранные средства вновь направят на социальный проект, который выберут местные жители.