В каких случаях требуется генеральная доверенность и как правильно ее оформить

Когда нужно срочно продать автомобиль, оформить сделку с недвижимостью, подать документы в суд или налоговую без личного присутствия, потребуется генеральная доверенность. На кого и как можно ее оформить, а также какие нюансы стоит учесть — в материале «Известий».

Чем генеральная доверенность отличается от обычной

Под обычной доверенностью понимают ту, что позволяет разово сделать какое-либо отдельное действие, например представить интересы в Росреестре для регистрации права собственности на квартиру. Помимо этого, доверенность выдается для совершения нескольких однотипных действий — как заказ справки или получение выплат от имени доверителя, например социальных пособий или зарплаты.

В отличие от обычной генеральная доверенность дает более широкие полномочия доверенному лицу. Он может не только сам подписывать необходимые документы, но и совершать сделки в отсутствие доверителя. В ряде случаев генеральная доверенность должна быть заверена у нотариуса, иначе документ будет недействителен, а любые действия доверенного лица считаться незаконными.

Максимальный срок ее действия не ограничен законом. Доверенность без срока будет действовать в течение года с даты ее оформления. При этом доверитель может оформить доверенность у нотариуса без личного присутствия поверенного.

Когда нужна генеральная доверенность

Чаще всего генеральная доверенность оформляется при передаче права на заключение сделок с движимым и недвижимым имуществом, куда входят купля-продажа автомобиля, квартиры, загородного участка, сдача в аренду жилых и других помещений.

Без генеральной доверенности не обойтись, когда в случае отъезда или болезни нужно назначить своего представителя в налоговых и правоохранительных органах, отделениях Пенсионного фонда РФ, Фонде социального страхования, Федеральной службе судебных приставов (ФССП), банках и любых других государственных и частных структурах.

Кроме того, по такой доверенности можно получать почтовую корреспонденцию, в том числе заказные письма.

В то же время важно учитывать, что генеральная доверенность хотя и дает широкие полномочия, но даже у нее есть ограничения. Например, нельзя передать право другому лицу на заключение трудового договора, получение паспорта, составление завещания или вступление в брак, где требуется личное присутствие.

На кого оформить генеральную доверенность

С юридической точки зрения не имеет значения, кем друг другу приходятся поверенный (тот, кому доверяют) и доверитель (тот, кто выдает доверенность). Это может быть друг, родственник или коллега.

Генеральную доверенность при необходимости можно оформить даже на гражданина иностранного государства при наличии у него паспорта или иного документа, подтверждающего личность.

Главный критерий, который устанавливает закон, это дееспособность сторон и достижение ими возраста 18 лет.

Документы для оформления генеральной доверенности

Основным документом является паспорт, а также документы на недвижимость или автомобиль, если доверенность предполагает действия с ними.

Так, при гендоверенности на машину потребуются регистрационные и правоустанавливающие документы и ПТС. На квартиру — свидетельство о праве собственности и документ, подтверждающий основания перехода права собственности доверителю. Это может быть договор купли-продажи, дарственная или свидетельство о праве на наследство.

В случае отсутствия поверенного можно предоставить копию его паспорта, если поверенный иностранец — нужен нотариально заверенный перевод его паспортных данных.

Законодательство не содержит жестких требований к форме доверенности и определяет только основные требования к ее содержательной части. В документе необходимо обозначить, какие именно права планируется передать. Причем они должны быть сформулированы грамотно и без возможности неоднозначной трактовки.

Какие риски несет гендоверенность для сторон

Генеральная доверенность закрепляет за доверенным лицом максимальное количество прав, в частности право распоряжения имуществом, принадлежащим доверителю. На практике это означает, что представитель в любой период действия документа может совершить от имени собственника практически любую сделку, о которых последний может даже не знать.

Кроме того, сделка может быть совершена представителем на условиях, не выгодных представляемому. Поэтому если есть сомнения в том, что ему можно доверить полный спектр полномочий, лучше ограничиться конкретными действиями, например продажей автомобиля за заранее оговоренную цену.

Важно помнить, что все правовые последствия от действий поверенного понесет доверитель. А в случае судебных разбирательств сослаться на то, что представитель действовал без каких-либо полномочий либо вопреки им, будет нельзя.

Как аннулировать генеральную доверенность

Для того чтобы отменить доверенность, доверителю достаточно обратиться к нотариусу со своим паспортом. Ему следует написать заявление с указанием реквизитов аннулируемого документа.

Данные о том, что документ больше не действителен, будут внесены в единую информационную систему нотариата. Дополнительно никого уведомлять об отмене доверенности не нужно.

За оформление отзыва придется заплатить. Сумму необходимо уточнить в нотариальной конторе, так как размер оплаты в разных регионах может отличаться.