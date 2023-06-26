МЧС предупредило о возможных подтоплениях деревень у Хабаровска

Вода в реках Кур и Урми под Хабаровском поднимется до неблагоприятного уровня. В зону возможного подтопления попадут приусадебные участки, огороды и дороги в трех населенных пунктах.

Как пишет ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону, из-за прошедших дождей уровень воды в реках может вырасти на 0,8–1,0 м с подтоплением поймы на глубину 0,2–0,4 м.

Сейчас уровень воды в реке Урми составляет 721 м. За сутки он поднялся на 28 см. У села Кукан смещение гребня паводка ожидается с уровнями воды, близкими к категории неблагоприятного явления 800–820 см.

Таким образом, в зону возможного подтопления попадают населенные пункты Кукан, Наумовка, Догордон. Подтопленными окажутся участки дорог сообщением поселок Кукан — поселок Догордон и поселок Кукан — поселок Наумовка.

Ранее, 19 июня, сообщалось о второй волне паводка на территории Якутии. Максимальный уровень воды наблюдается с 20 июня. На реке Амге сформировался дождевой паводок.