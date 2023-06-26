В ФРГ выступили против передачи Евросоюзом активов России Украине

В Германии чиновники выступили против плана Евросоюза по передаче замороженных активов Банка России Украине, заявив, что такое решение чревато финансовыми и юридическими трудностями. Об этом сообщили источники газеты Financial Times.

«Германия высказала свои возражения против планов Брюсселя совершить налет на замороженные активы ЦБ [для их передачи] на восстановление Украины», — отмечается в материале.

Между тем представитель ФРГ, осознавая всё те же риски осуществления задумки ЕС, настоял на том, что российская сторона должна компенсировать нанесенный Украине ущерб.

Как рассказал один из информаторов издания, министр юстиции Германии Марок Бушман проанализировал европейский план передачи активов и заключил, что с юридической точки зрения его реализация невозможна, передает «Газета.Ru».

Ранее, 21 июня, агентство Bloomberg сообщило, что в ЕС не нашли законного основания для конфискации российских активов на сумму около €200 млрд. Уточнялось, что власти Евросоюза намерены сосредоточиться на временном использовании данных средств.

24 мая сообщалось, что страны ЕС рассматривают возможность направить прибыль от замороженных российских активов в качестве финансовой помощи на Украину.

12 мая правительство Бельгии согласовало пакет помощи Украине на €92 млн, который будет оплачен за счет доходов от замороженных активов России. Уточняется, что новый транш должен обеспечить Киев ресурсами для «успешного контрнаступления».

25 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об ответных мерах в случае изъятия российских активов за рубежом. Теперь в случае изъятия или ограничения прав на имущество за рубежом вводится внешнее управление на активы недружественных стран в России. Управляющим по умолчанию будет считаться Росимущество, если в этом качестве не будет определено другое лицо.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, назвал данный указ ответной мерой на агрессивные действия недружественных стран.

Западные страны начали конфисковывать российские активы и имущество после начала специальной военной операции по защите Донбасса 24 февраля 2022 года.