В ГД отреагировали на петицию британцев об отмене антироссийских санкций

Петиция британцев насчет проведения референдума по целесообразности дальнейшего курса властей страны в сторону поддержки Украины и конфронтации с российской стороной внушает сдержанный оптимизм. Об этом 26 июня сказал член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

Авторы петиции заявили, что политика Лондона в отношении РФ и Украины выливается в ущерб экономики Британии. Инициаторы призвали правительство в ближайшие полгода провести общенациональный референдум и пересмотреть внешнеполитический курс либо же немедленно «отказаться от экономически самоубийственных санкций против России, которые вызвали рост цен на энергетику, и от многомиллиардных поставок оружия Украине».

Белик отметил, что эта петиция не вызывает удивления, потому что среди британцев есть люди, которые понимают, что антироссийские санкции не способствуют развитию экономики Соединенного Королевства.

«Простые люди, соответственно, не в восторге от всех этих вещей, от роста цен на энергоносители, от излишнего напряжения, в том числе и британской экономики, европейской экономики», — приводит слова депутата «Дума ТВ» для «Известий».

При этом парламентарий отметил, что данная петиция, скорее всего, так и останется петицией.

«Поскольку правящие круги англосаксонского мира выбрали для себя четкую позицию антироссийской риторики. Полагаю, что они ей будут следовать. Но тем не менее такой своеобразный посыл жителей Туманного Альбиона внушает очень сдержанный оптимизм на то, что когда-то это заставит британские власти, может быть, скорректировать, смягчить свою позицию», — сказал Белик.

Однако, по мнению депутата, России стоит рассчитывать только на свои силы.

19 мая Великобритания расширила ограничения против России. Страна ввела санкции в отношении 86 юридических и физических лиц, связанных с РФ.

В пресс-релизе правительства отмечается, новые санкции связаны с якобы «кражей украинского зерна», а также нацелены против передовых военных технологий и «оставшихся источников доходов» России. Кроме того, санкции расширены в отношении энергетического, металлургического, оборонного, транспортного и финансового секторов РФ.

В марте в интервью «Известиям» посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что по итогам 2022 года двусторонние хозяйственные связи России с Великобританией фактически «обнулились».

Западные страны усилили санкционное давление на Россию в связи с проведением спецоперации по защите Донбасса. Решение о ее начале было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.