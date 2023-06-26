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Двух человек будут судить за гибель пассажира водных саней в Омске

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Водителей катера и гидроцикла будут судить за гибель мужчины, который катался на водных санях по акватории Иртыша в Омске. Подсудимых обвиняют в нарушении правил безопасности при эксплуатации водного транспорта.

Трагедия произошла в июле 2022 года. По данным ИА «Омскрегион», два пассажира катались на водных санях за катером, когда на «ватрушку» наехал гидроцикл. 22-летний пассажир — курсант автобронетанкового института — скончался на месте происшествия. Водитель квадроцикла скрылся, но он был задержан через три дня после происшествия.

Уголовное дело было возбуждено по ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Следствие пришло к выводу, что нарушения допущены со стороны водителей обоих транспортных средств. ИА «Город55» уточняет, что управлявший катером мужчина занимался предпринимательской деятельностью незаконно.

Уголовное дело будет рассмотрено Омским гарнизонным военным судом.

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