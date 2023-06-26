В Санкт-Петербурге сгорел пассажирский автобус

В Санкт-Петербурге на Ланском шоссе сгорел пассажирский автобус. Об этом в понедельник, 26 июня, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по городу.

Инцидент попал на видео. На кадрах видно, что пламя охватило автобус, который был оставлен на обочине. Во время пожара повалили огромные клубы черного дыма.

В 9:25 пожар был ликвидирован.

«К ликвидации пожара привлекалось от МЧС две единицы техники и 10 человек личного состава. Сведения о пострадавших не поступали», — говорится в сообщении ведомства.

Накануне два ребенка погибли при пожаре в недостроенном доме в Кабардино-Балкарии. Спасатели обнаружили тела без признаков жизни на месте происшествия.