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Победители КВН во Владивостоке получили по ящику мороженого

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В День молодежи команды юных, веселых и находчивых жителей Приморского края встретились во Владивостоке, чтобы вступить в соревнование за звание лучших. Победителей ожидал не только почетный титул, но и сладкий подарок от Владивостокской фабрики мороженого «Урса», сообщает zr.media в понедельник, 26 июня.

Мероприятие состоялось на набережной Цесаревича. Участие в летнем кубке КВН приняли пять команд. Возраст участников варьировался от только окончивших начальную школу кавээнщиков до завершающих обучение в вузах студентов.

В выступлениях команд прозвучали знакомые всем темы учебы, радости от жаркого лета и каникул, популярные молодежные мемы и шутки. Также ребята обыграли моменты, которые поймут только местные жители — циклоны и резкую переменчивость погоды.

В итоге победителями стала команда «Мегачипс» из Дальневосточного федерального университета. Двух студентов признали лучшими актером и актрисой.

Второе место заполучили самые юные участники состязания — команда «Шпона» из поселка Новый. Замкнули тройку лидеров владивостокцы из команды MTV, пишет ИА PrimaMedia.

Молодым кавээнщикам вручили мороженое со знакомыми всем дальневосточникам с детства вкусами «Жимолость с мятой», «Соленая карамель» и «Виноград в шоколаде» в хрустящих сахарных рожках.

«Фабрика мороженого «Урса» всегда поддерживает молодых и талантливых людей. Сегодня мы вручаем три ящика мороженого призерам летнего кубка КВН», — сказал замначальника отдела реализации продукции фабрики Максим Атрошенко.

После выступлений победившие ребята вскрыли коробки с мороженым, попробовали сами и угостили всех желающих, так как холодной сладости было много.

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