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Порядка 170 км хабаровских дорог отремонтируют до конца 2023 года

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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В Хабаровском крае в этом году планируется ремонт порядка 170 км дорог. В планах — приведение в порядок более 100 км дорог регионального и местного значения, а также 37 мостов. Ремонт проводится в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Transsibinfo.com уточняет, что сейчас работы проводятся на 24 мостовых сооружениях, расположенных в том числе в Аяно-Майском, Советско-Гаванском, Ульчском, Бикинском, Комсомольском, Нанайском, Солнечном и Охотском районах.

Уже сдан один мост — через ручей Каменистый на дороге к селу Верхняя Манома. В июле должны сдать еще два моста на этой же автомобильной дороге — через реки Кия и Хвостова.

В конце июля будут готовы два моста по дороге Советская Гавань — Ванино, через реки Большая Окоча и Чистоводная.

Ремонт мостов на трассах Хабаровского края стартовал в 2022 году. Его проводит КГКУ «Хабаровскуправтодор». В прошлом году в порядок привели 34 переправы. Самая длинная — через реку Хадя на дороге Советская Гавань — Ванино, отмечает ИА AmurMedia.

Ранее сообщалось, что в рамках нацпроекта в Хабаровском крае отремонтируют 78 км федеральных трасс. Основной объем работ придется на дорогу А-376 Хабаровск — Лидога — Ванино — Комсомольск-на-Амуре. Там отремонтируют сразу 77 км покрытия, из них 36 км — капитально.

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