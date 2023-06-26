Мотоцикл загорелся после ДТП в Нижнем Новгороде

Легковой автомобиль столкнулся с мотоциклом на перекрестке в Нижнем Новгороде. Пострадавший мотоциклист был госпитализирован.

Авария произошла поздно вечером 25 июня на пересечении улицы Юлиуса Фучика и проспекта Ленина. По данным Госавтоинспекции, водитель легкового автомобиля не предоставил мотоциклисту преимущество в движении. В результате столкновения мотоцикл перевернулся и загорелся. Об этом пишет ИА «НьюсНН».

При столкновении мотоциклист упал на проезжую часть и сильно ударился головой. Потерпевшего доставили в больницу.

В Московской области автобус Mercedes,перевозивший группу рабочих, столкнулся с грузовиком. Травмы получили два человека.