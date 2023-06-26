Один человек пострадал в ДТП с грузовиком на Рублево-Успенском шоссе в Москве
В результате ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля на Рублево-Успенском шоссе в Москве пострадал один человек, передает 26 июня источник «Известий».
Инцидент произошел примерно в 8:00.
«Один человек госпитализирован после ДТП на Рублево-Успенском шоссе», — отметил собеседник издания.
У пострадавшего травмированы рука и нога, сейчас с ним работают медики.
22 июня в Новой Москве произошло ДТП с участием скутера и мотоцикла, 14-летний ребенок умер на месте, он получил травмы, несовместимые с жизнью. Очевидцы сообщили, что мальчики на скутере проехали по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора, после чего в них врезался мотоцикл.