В Луганске осужден украинский военнослужащий, выстреливший из огнемета по автобусу с гражданскими лицами

В Луганске осужден украинский военнослужащий, выстреливший из огнемета по автобусу с гражданскими лицами

2023-06-26 11:15:07

2023-06-26 11:15:07

2023-06-26 11:15:07

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