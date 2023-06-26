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Режим КТО отменен в Москве и Подмосковье
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НАК: в Москве и Московской области отменен режим контртеррористической операции

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В Москве и Подмосковье сняли все ограничения, связанные с режимом контртеррористической операции (КТО). Об этом в понедельник, 26 июня, заявили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).

В ведомстве сообщили, что решение об отмене было принято из-за отсутствия угроз жизни, здоровью и имуществу граждан.

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Мэр столицы Сергей Собянин подтвердил снятие режима КТО в городе. Он отметил, что выпускной для московских школьников проведут 1 июля. В Воронежской области 26 июня также официально отменили ограничения.

В Москве и Подмосковье, а также в Воронежской области 24 июня был введен режим контртеррористической операции после попытки военного мятежа, предпринятой руководством ЧВК «Вагнер».

На фоне этих событий мэр столицы объявил 26 июня нерабочим днем, были отменены массовые мероприятия. При этом передвижение граждан ограничено не было.

Утром 24 июня президент России Владимир Путин выступил с обращением, в котором пообещал сделать всё, чтобы отстоять страну.

Позднее стало известно, что белорусский лидер Александр Лукашенко по согласованию с российским коллегой провел переговоры с руководством ЧВК. Стороны пришли к договоренностям о недопустимости развязывания «кровавой бойни на территории России». Был принят приемлемый вариант развязки ситуации с гарантиями безопасности для сотрудников ЧВК.

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