Жителей Волгограда предупредили о дождях и грозах

Синоптики предупредили жителей Волгограда о грозах, которые ожидаются в городе до конца суток 26 июня. Также ожидается усиление ветра.

По данным регионального ЦГМС, температура воздуха составит +22…+27 градусов. Скорость ветра вырастет до 15–18 м/с. Кратковременные дожди и грозы вероятны в отдельных районах, пишет сайт «НовостиВолгограда.ру».

Днем ранее штормовое предупреждение объявили на территории Крымского полуострова До конца суток 26 июня ожидаются ливни, грозы и град. Скорость ветра увеличится до 20 м/с.