В Новосибирской области под Карасуком перевернулся грузовик с лошадьми

В Новосибирской области под Карасуком перевернулся грузовик с лошадьми

2023-06-26 10:59:42

2023-06-26 10:59:42

2023-06-26 10:59:42

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