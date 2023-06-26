Минобороны опубликовало кадры уничтожения бронеобъекта ВСУ вертолетом Ка-52

На запорожском направлении экипаж разведывательно-ударного вертолета Ка-52 уничтожил бронетехнику Вооруженных сил Украины (ВСУ). Видео 26 июня опубликовало Минобороны РФ.

Воздушное судно российских сил обнаружило выдвижение бронетранспортера противника. Ка-52 уничтожил технику и экипаж украинских войск управляемой ракетой.

Накануне ведомство показало кадры уничтожения укрепрайона ВСУ на купянском направлении. В результате удара из высокоточного оружия позиции боевиков и боеприпасы были полностью ликвидированы.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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