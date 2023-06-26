Самарская область установила рекорд по количеству дождей

В Самарской области в воскресенье, 25 июня, был перекрыт суточный максимум количества осадков. Об этом сообщает пресс-служба Приволжского управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Так, погода поставила рекорд в поселке Авангард. Специалисты зафиксировали в населенном пункте 29,4 мм осадков. Это на 1,5 мм больше, чем в 2001 году.

Как отмечает НИА «Самара», с начала недели в регионе началось потепление.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил о холодной погоде на Урале и в Сибири в ближайшие дни. Также температура ниже нормы ожидается в Поволжье.