В Приморье нашли тела утонувших брата и сестры

У села Хвалынка Спасского района Приморского края обнаружены тела утонувших мальчика и его старшей сестры. Об этом сообщили 26 июня в региональном управлении Следственного комитета (СК) РФ.

«Предварительно установлено, что семилетний мальчик купался в водоеме и стал тонуть. Ему на помощь поспешила 17-летняя девочка, однако она не смогла помочь и тоже ушла под воду», — сообщило ведомство в Telegram-канале.

В ходе поисков сначала обнаружили тело сестры, позже — брата.

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК РФ).

Ранее в этот день стало известно о трех детях от 8 до 12 лет, пропавших в Арсеньевке в Яковлевском районе Приморья. Полицейскими организованы поисково-спасательные мероприятия.