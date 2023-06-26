В тверском поселке Оленино начали благоустраивать ярмарку

Рабочие приступили к благоустройству территории муниципальной ярмарки в поселке Оленино Тверской области, сообщается на странице группы «Оленино — наш дом» в соцсети «ВКонтакте».

На месте уже работает спецтехника. Специалисты собираются заменить асфальтовое покрытие, пишут «Тверские ведомости».

На 2024 год запланирована установка торговых киосков. По словам главы округа Олега Дубова, цель проекта — обустроить «цивилизованное, аккуратное место торговли».

Ремонтные работы реализуются при поддержке программы «Городская среда».