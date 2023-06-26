Автобус с рабочими столкнулся с грузовиком в Подмосковье

Автобус с рабочими столкнулся со стоявшим на обочине грузовиком в Подмосковье. Об этом 26 июня сообщила пресс-служба ГУ МВД по Московской области.

«По предварительной информации, водитель, управлявший автобусом Mercedes, перевозивший группу рабочих, не справился с управлением и совершил наезд на стоящий на обочине грузовой автомобиль Freightliner», — говорится в сообщении.

ДТП произошло в 6:30 на 6-м км трассы А-108 недалеко от Клина. В результате аварии два человека пострадали.

Ранее, 21 июня, в Дагестане произошло столкновение легкового автомобиля Toyota Camry с автобусом. Рейсовый автобус двигался по маршруту Москва — Хасавюрт. Очевидцы публиковали кадры с места происшествия. На них видно, что от легковой машины практически ничего не осталось.

Позднее руководитель пресс-службы министерства здравоохранения Дагестана Зарина Агмадова сообщила, что в результате ДТП с участием рейсового автобуса, «КамАЗа» и легкового автомобиля Toyota Camry погибли восемь человек.