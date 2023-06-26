Брянское «Динамо» пополнили три новых игрока

К брянскому «Динамо» в ближайшее время присоединятся еще несколько игроков, в том числе те, кто уже играл за команду в прошлом сезоне. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

По информации NASHBRYANSK.RU, в команду войдут три потенциальных новичка. Их имена не разглашаются. Вместе с ними к «Динамо» присоединятся опытные игроки, которые помогут усилить состав перед новым сезоном.

По возвращении из отпуска футболисты уже провели первую тренировку в рамках подготовки к предстоящему сезону Первенства Второй лиги.