Прокуратура поставила на контроль дело о нападении жителя Приморья на соседей

Расследование уголовного дела против жителя Приморского края, напавшего на соседей с огнеметом и ружьем для подводной охоты, контролирует региональная прокуратура.

«Прокурор Советского района города Владивостока признал законным возбуждение в отношении мужчины уголовного дела по ч. 3 ст. 30 п.п. «а,д,е» ч. 2 ст. 105 УК РФ, ход и результаты расследования которого поставлены на контроль», — говорится в сообщении, опубликованном в понедельник, 26 июня, на сайте ведомства.

Ранее этим же днем, 26 июня, в поселке Трудовом Владивостокского городского округа мужчина напал на соседа с самодельным огнеметом и выстрелил в шею женщине из ружья для подводной охоты.

Конфликт произошел во время работ по выявлению факта хищения электроэнергии: экскаватор выкопал электрокабель. Это разозлило одного из жителей близлежащих домов, и он начал угрожать самодельным огнеметом, а когда сосед попытался отобрать оружие, тот опалил его. Пока к месту происшествия ехала скорая помощь, мужчина успел ранить женщину гарпуном. У потерпевшего обширные ожоги 60% тела.

В настоящее время как пострадавшие, так и нападавший находятся в медицинской организации, им оказывается медицинская помощь