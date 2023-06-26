Реклама
Прямой эфир
Мир
В КНДР обвинили США в обострении напряженности на Корейском полуострове
Происшествия
В результате ДТП в ХМАО пострадали два ребенка и трое взрослых
Мир
В Японии полностью прорыли туннель для сброса воды с АЭС «Фукусима-1»
Происшествия
Жителя Приамурья задержали за госизмену
Общество
Число погибших при прорыве Каховской ГЭС выросло до 48
Общество
Режим КТО сняли в Воронежской области
Общество
Гидрометцентр предупредил об ухудшении погоды в нескольких регионах РФ
Армия
Шойгу проверил передовой пункт управления западной группировки войск
Общество
Собянин сообщил об отмене связанных с режимом КТО ограничений в Москве
Общество
Защита Блиновской обжаловала продление домашнего ареста
Мир
МВФ три раза менял правила кредитования ради Украины
Мир
Глава МИД Венгрии заявил о военном психозе в Европе
Общество
Режим КТО отменен в Москве и Подмосковье
Сюжет:

Число погибших при прорыве Каховской ГЭС выросло до 48

Тела еще двоих людей обнаружены на месте прорыва Каховской ГЭС, число погибших выросло до 48
0
Фото: РИА Новости/Дмитрий Макеев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На месте прорыва Каховской ГЭС обнаружили тела еще двух человек, общее число погибших выросло до 48. Об этом в понедельник, 26 июня, сообщили в экстренных службах.

«По уточненной информации, на утро понедельника число погибших при прорыве Каховской ГЭС увеличилось до 48 человек. Также выросло число пострадавших: всего госпитализированы 126 человек», — приводит слова представителя ведомства ТАСС.

Диверсия случившегося: какими будут последствия прорыва плотины Каховской ГЭС
В регионе объявлен режим ЧС, но водоснабжению Крыма ничего не угрожает

Теракт на Каховской ГЭС был совершен в ночь на 6 июня, это привело к неконтролируемому сбросу воды. В результате десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило.

По факту разрушения Каховской ГЭС и затопления территорий Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте.

Ранее, 24 июня, временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что почти 60% домовладений в регионе, которые были затоплены в результате разрушения станции, уже освободились от воды.

До этого, 21 июня глава МЧС Александр Куренков доложил президенту России Владимиру Путину, что в результате теракта 2 тыс. человек были спасены и более 8 тыс. эвакуированы. Куренков добавил, что в 21 пункте временного размещения находятся 1935 человек, им оказывается необходимая помощь, предоставляются питание и предметы первой необходимости.

Каховская ГЭС — шестая и самая нижняя на Днепре станция. Она замыкает Днепровский каскад. Воды Каховского водохранилища питают засушливые районы Херсонской области и Крымский полуостров.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023