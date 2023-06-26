Число погибших при прорыве Каховской ГЭС выросло до 48

На месте прорыва Каховской ГЭС обнаружили тела еще двух человек, общее число погибших выросло до 48. Об этом в понедельник, 26 июня, сообщили в экстренных службах.

«По уточненной информации, на утро понедельника число погибших при прорыве Каховской ГЭС увеличилось до 48 человек. Также выросло число пострадавших: всего госпитализированы 126 человек», — приводит слова представителя ведомства ТАСС.

Теракт на Каховской ГЭС был совершен в ночь на 6 июня, это привело к неконтролируемому сбросу воды. В результате десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило.

По факту разрушения Каховской ГЭС и затопления территорий Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте.

Ранее, 24 июня, временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что почти 60% домовладений в регионе, которые были затоплены в результате разрушения станции, уже освободились от воды.

До этого, 21 июня глава МЧС Александр Куренков доложил президенту России Владимиру Путину, что в результате теракта 2 тыс. человек были спасены и более 8 тыс. эвакуированы. Куренков добавил, что в 21 пункте временного размещения находятся 1935 человек, им оказывается необходимая помощь, предоставляются питание и предметы первой необходимости.

Каховская ГЭС — шестая и самая нижняя на Днепре станция. Она замыкает Днепровский каскад. Воды Каховского водохранилища питают засушливые районы Херсонской области и Крымский полуостров.