Реклама
Прямой эфир
Мир
В КНДР обвинили США в обострении напряженности на Корейском полуострове
Происшествия
В результате ДТП в ХМАО пострадали два ребенка и трое взрослых
Мир
В Японии полностью прорыли туннель для сброса воды с АЭС «Фукусима-1»
Происшествия
Жителя Приамурья задержали за госизмену
Общество
Число погибших при прорыве Каховской ГЭС выросло до 48
Общество
Режим КТО сняли в Воронежской области
Общество
Гидрометцентр предупредил об ухудшении погоды в нескольких регионах РФ
Армия
Шойгу проверил передовой пункт управления западной группировки войск
Общество
Собянин сообщил об отмене связанных с режимом КТО ограничений в Москве
Общество
Защита Блиновской обжаловала продление домашнего ареста
Мир
МВФ три раза менял правила кредитования ради Украины
Мир
Глава МИД Венгрии заявил о военном психозе в Европе
Общество
Режим КТО отменен в Москве и Подмосковье

Видео с места взрыва автомобиля в Москве

0
Выделить главное
вкл
выкл
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023