Гидрометцентр предупредил об ухудшении погоды в нескольких регионах РФ

В Белгородской, Брянской и Воронежской областях в период 26–27 июня резко испортится погода. Об этом в понедельник сообщил на своем сайте Гидрометцентр.

«26 июня в Белгородской, 26–27 июня в Брянской, Курской, Орловской, 27 июня в Липецкой, Тамбовской, Воронежской областях [прогнозируется] сильный дождь, гроза», — говорится в сообщении.

Ливневых дождей также стоит ожидать на территории Крыма, в Ставропольском крае, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, позже в Северной Осетии, Ингушетии и Чеченской Республике.

Гидрометцентр предупреждает об обильных осадках и на Дальнем Востоке и в центральных районах Красноярского края.

Ранее в этот же день Вильфанд сообщил о холодной погоде на Урале и в Сибири в ближайшие дни. Также температура ниже нормы ожидается в Поволжье.