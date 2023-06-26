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МВФ три раза менял правила кредитования ради Украины

Директор от России Можин: МВФ уже три раза менял правила кредитования ради Украины
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Фото: РИА Новости/Стрингер
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Международный валютный фонд (МВФ) уже три раза менял правила кредитования ради Украины. Об этом 26 июня заявил исполнительный директор от России Алексей Можин.

По словам Можина, правила менялись начиная с 2015 года. В последний раз это было сделано так, чтобы у фонда появилась возможность оказывать финансовую помощь государствам, «находящимся, по сути, в состоянии <спецоперации>». Никогда раньше такие страны не получали кредиты от МВФ, добавил он.

Из $15,6 млрд в пакете финансирования Украины большая часть средств должна пойти на погашение Киевом ранее полученных от фонда кредитов.

«По сути дела, фонд решает здесь две задачи. Во-первых, это позволяет избежать украинского дефолта перед фондом. В истории фонда таких случаев никогда не было. Второе — фонд вроде как помогает, идет навстречу пожеланию главного акционера», — подчеркнул Можин в интервью «РИА Новости».

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Также он объяснил необходимость поиска альтернативы американскому доллару в мире. Можин отметил, что доллар являлся национальной валютой, выпускаемой для интереса нации и «экономических и финансовых обязательств одной страны», а потому было неправильно давать доллару так сильно монополизироваться в мире.

МВФ неоднократно выделял пакеты финансовой помощи Киеву. В текущем году фонд выделил первый транш помощи по программе расширенного финансирования (EFF) в размере $2,7 млрд. Из-за этого государственный долг Украины за апрель вырос на $4,4 млрд и превысил $124 млрд.

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