МВФ три раза менял правила кредитования ради Украины
Международный валютный фонд (МВФ) уже три раза менял правила кредитования ради Украины. Об этом 26 июня заявил исполнительный директор от России Алексей Можин.
По словам Можина, правила менялись начиная с 2015 года. В последний раз это было сделано так, чтобы у фонда появилась возможность оказывать финансовую помощь государствам, «находящимся, по сути, в состоянии <спецоперации>». Никогда раньше такие страны не получали кредиты от МВФ, добавил он.
Из $15,6 млрд в пакете финансирования Украины большая часть средств должна пойти на погашение Киевом ранее полученных от фонда кредитов.
«По сути дела, фонд решает здесь две задачи. Во-первых, это позволяет избежать украинского дефолта перед фондом. В истории фонда таких случаев никогда не было. Второе — фонд вроде как помогает, идет навстречу пожеланию главного акционера», — подчеркнул Можин в интервью «РИА Новости».
Также он объяснил необходимость поиска альтернативы американскому доллару в мире. Можин отметил, что доллар являлся национальной валютой, выпускаемой для интереса нации и «экономических и финансовых обязательств одной страны», а потому было неправильно давать доллару так сильно монополизироваться в мире.
МВФ неоднократно выделял пакеты финансовой помощи Киеву. В текущем году фонд выделил первый транш помощи по программе расширенного финансирования (EFF) в размере $2,7 млрд. Из-за этого государственный долг Украины за апрель вырос на $4,4 млрд и превысил $124 млрд.