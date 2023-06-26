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Пьяный пассажир рейса Москва – Владивосток избил бортпроводника

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Пассажир рейса Москва – Владивосток, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напал на бортпроводника. Об этом в понедельник, 26 июня, сообщает пресс-служба дальневосточного управления на транспорте МВД РФ.

Дебоширом оказался 43-летний уроженец Нижнего Новгорода. Мужчина распивал спиртные напитки в салоне бизнес-класса, после чего перешел в эконом-класс с целью раздобыть еще горячительного. Не получив желаемое, он устроил скандал и набросился с кулаками на члена экипажа, который сделал ему замечание.

Сотрудники транспортной полиции сняли нарушителя с рейса и доставили в дежурную часть. В его отношении было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»). Теперь нижегородцу грозит до пяти лет тюрьмы.

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Ранее, 7 апреля, стало известно, что пассажир рейса Тайланд – Казань устроил дебош на борту самолета. Мужчина курил в салоне, размахивал руками и нецензурно ругался на присутствующих, игнорируя любые замечания.

По прибытии в пункт назначения его доставили его в дежурную часть транспортной полиции, где он начал публично оскорблять правоохранителей и угрожать им расправой.

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