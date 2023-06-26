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Группировка «Юг» отбила более 50 атак ВСУ за неделю

Марочко сообщил, что ВС РФ за неделю отбили более 50 атак ВСУ на луганском направлении
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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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Подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко 26 июня заявил, что военнослужащие группировки войск «Юг» за неделю отбили более 50 атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на луганском направлении.

«В течение минувшей недели Вооруженными силами Российской Федерации на луганском тактическом направлении отражено более 50 атак противника. Ликвидировано порядка 2600 украинских боевиков и наемников», — приводит его слова ТАСС.

Как отметил Марочко, группировка «Юг» за неделю пресекла действия 33 диверсионно-разведывательных групп (ДРГ). Также он указал на тот факт, что почти взвод украинских боевиков добровольно сдался в плен.

По его словам, российским военнослужащим удалось уничтожить 70 единиц автомобильной техники и 80 различных боевых бронированных машин. Также поражено 34 буксируемых и самоходных артиллерийских системы.

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Ранее в этот день начальник пресс-центра группировки ВС РФ «Юг» Вадим Астафьев сообщил, что российские военнослужащие вскрыли выдвижение трех штурмовых групп ВСУ севернее Артемовска (украинское название — Бахмут) в Донецкой Народной Республике (ДНР) и рассеяли их огнем из минометов.

Также Астафьев рассказал, что российские военные поразили скопление пехоты ВСУ из тяжелой огнеметной системы (ТОС) «Солнцепек» в районе Артемовска.

Накануне генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что Вооруженные силы РФ отразили четыре атаки Вооруженных сил Украины в районах Марьинки, Авдеевки, Первомайского ДНР.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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