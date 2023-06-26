Правительство Австралии объявило о новом пакете военной помощи Украине на сумму 110 млн австралийских долларов (около $74 млн). Об этом в понедельник, 26 июня, сообщили на официальном сайте премьер-министра страны.

«Правительство Австралии предоставит Украине новый пакет помощи в размере 110 млн долларов <…> Этот пакет <...> включает: 70 боевых машин, в том числе 28 бронированных автомобилей М113, 14 машин спецназначения, 28 средних грузовиков MAN 40M и 14 прицепов», — указано в пресс-релизе.

Отмечается, что Канберра также предоставит Киеву артиллерийские снаряды калибром 105 мм, а также 10 млн австралийских долларов (около $6,6 млн) Управлению ООН по координации гуманитарных вопросов, которое руководит Украинским гуманитарным фондом.



Кроме того, власти Австралии еще на один год продлят беспошлинный доступ для импортируемых из Украины товаров. В опубликованном на сайте заявлении премьер-министра страны Энтони Альбанезе отмечается, что Австралия непоколебима в своей решимости оказать помощь Украине.

22 июня спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что ситуация в мире на данный момент по взрывоопасности превосходит Карибский кризис, так как страны Запада нацелены на эскалацию украинского конфликта путем поставок Киеву оружия.

Накануне руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что США, НАТО и Евросоюз выступают против заморозки конфликта на Украине. По его словам, западные страны несут ответственность «за эскалацию вооруженного противостояния».

В тот же день комитет по иностранным делам палаты представителей конгресса США единогласно одобрил резолюцию, которая призывает американскую администрацию незамедлительно передать Украине армейские оперативно-тактические ракетные комплексы ATACMS.

Ранее, 19 июня, директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук заявил, что тесное сотрудничество Киева с НАТО отдаляет урегулирование украинского конфликта.

Президент России Владимир Путин 16 июня заявил, что НАТО втягивается в конфликт на Украине. Президент подчеркнул, что Киеву поступает военная техника, и напомнил, что в настоящее время рассматривается вариант поставки самолетов.

До этого, 3 июня, представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сказал, что конфликт на Украине может завершиться в течение нескольких недель, в случае если страны Запада перестанут оказывать военную поддержку Киеву.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая проводится с 24 февраля 2022 года. Соответствующее решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за атак со стороны украинских военных.