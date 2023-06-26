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Мужчина погиб при возгорании деревянного дома в Башкирии

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Фото: ГУ МЧС по Башкирии
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Тело мужчины нашли на месте сгоревшего дома в Башкирии. Об этом в понедельник, 26 июня, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Башкортостан.

Сотрудники экстренных служб обнаружили останки во время тушения пожара.

В Telegram-канале ведомства уточняется, что инцидент произошел в селе Калтаево, где огонь охватил бревенчатый дом и распространился на ближайшие хозяйственные постройки: баню и сарай. Также в результате ЧП сгорел автомобиль ВАЗ-2110.

К настоящему моменту горение полностью ликвидировано. Причины и обстоятельства случившегося уточняются, работает следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС России.

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Накануне стало известно, что два ребенка погибли при пожаре в недостроенном доме в Кабардино-Балкарии. Спасатели обнаружили тела без признаков жизни на месте происшествия.

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