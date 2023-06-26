Минздрав Якутии сообщил о состоянии отравившихся химикатами пенсионерок

Минздрав Республики Саха (Якутия) 26 июня сообщил, что состояние трех пенсионерок, которые были госпитализированы после отравления химической жидкостью в пансионате, оценивается как тяжелое.

«По состоянию на 09.00 (03.00 мск) 26 июня 2023 года состояние пациенток оценивается как тяжелое стабильное. Одна пациентка для дальнейшего лечения переведена в терапевтическое отделение, двое продолжают получать интенсивную терапию в условиях реанимационного отделения», — приводит заявление ведомства «РИА Новости».

Как отметили в министерстве, других случаев отравления жидкостью в пансионате не зафиксировано.

Накануне СУ Следственного комитета (СК) РФ по Якутии сообщило, что четыре пенсионерки отравились химической жидкостью в частном пансионате для пожилых и инвалидов в Якутске, одна из них умерла. В прокуратуре республики сообщили о проведении проверки по факту происшествия. Кроме того, будет дана оценка организации питания и соблюдению требований санитарно-эпидемиологических норм.