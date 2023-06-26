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В Москве на треть выросло предложение новостроек на полуостровах

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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За пять лет предложение новостроек на полуостровах по течению Москвы-реки выросло на 32%. Об этом «Известиям» рассказали аналитики «Метриум» и Regions Development.

«Течение Москвы-реки образует несколько крупных полуостровов в столице, омываемых с трех сторон водами. Как правило, такие локации популярны у застройщиков благодаря красивым видам и наличию береговой линии, которую можно превратить в рекреационную зону. При этом именно такие локации долгое время в Москве не застраивались, что делает их особенно привлекательными», — рассказали эксперты.

Как пояснили специалисты, в их числе части районов Строгино, Дорогомилово, Хамовники, Якиманка и Замоскворечье, бывшая территория завода ЗиЛ (часть Даниловского района), Нагатинский полуостров, Нагатинский затон и Марьино.

«В середине 2018 года в этих локациях застройщики реализовывали 23 проекта, в которых в продаже было почти 3 тыс. квартир и апартаментов. К началу июня 2023 года на полуостровах в Москве застройщики возводили 35 жилых комплексов, а продавали в них — 3,9 тыс. помещений. Таким образом, количество проектов новостроек на полуостровах увеличилось на 52%, а число квартир и апартаментов в реализации — на 32%», — рассказали эксперты.

Но жилье на полуостровах в Москве — всё еще дефицит, так как составляет только 5,5% от общего объема предложения, добавили аналитики. По данным экспертов, средняя стоимость квартир в новостройках на полуостровах составляет 753,6 тыс. рублей за квадратный метр, что на 84% больше, чем в 2018 году (409 тыс. рублей за кв. м).

Квартира и апартамент в среднем продаются за 54,3 млн рублей против 31,4 млн рублей в 2018 году (рост на 73%). При этом их средняя площадь практически не уменьшилась — 78 квадратных метров сейчас, что только на 1 квадратный метр меньше, чем в 2018 году, добавили специалисты.

«А для аудитории с большими бюджетами особенно привлекательным в последние годы стал Нагатинский полуостров. Прежде здесь не было проектов застройки, и территория оставалась неосвоенной. За последние годы на Нагатинском полуострове организовали огромный ландшафтный парк площадью 44 га, построили крупнейший в Европе крытый парк развлечений «Остров Мечты» и открыли самый большой в Москве пляжный комплекс. Соответственно, эта локация автоматически стала премиальной, и единственный реализуемый здесь комплекс относится к премиум-классу», —– сказала коммерческий директор Regions Development Лиля Арцибашева.

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Ранее, 24 июня, аналитики «НДВ Супермаркет Недвижимости» сообщили «Известиям», что самый маленький объем новостроек представлен в трех округах столицы: ЗелАО (0,7%), ВАО (4,8%), и ЮЗАО (6,4%). По данным экспертов, в ЗелАО в реализации находится четыре проекта комфорт-класса и один проект стандарт-класса. Средневзвешенная цена предложения квадратного метра составляет 219,7 тыс. рублей (–0,4% за месяц, –4,1% за год).

До этого, 21 июня, в консалтинговой компании NF Group сообщили, «Известиям», что в течение первых шести месяцев 2023 года в новостройках Москвы класса премиум и делюкс было выставлено на продажу более 2100 квартир и апартаментов, что показывает существенный прирост показателя (+16% за полугодие и +36% за год).

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