Реклама
Прямой эфир
Мир
Правительство Австралии выделит пакет военной помощи Украине на $74 млн
Происшествия
Режим ЧС ввели в девяти районах Новосибирской области из-за жары
Общество
Вильфанд спрогнозировал дожди в нескольких регионах России
Мир
В США заявили о бесполезности передаваемой ВСУ военной техники
Мир
Пленный боевик рассказал о регулярном пополнении отрядов ВСУ под Горловкой
Мир
Представитель РФ в ВМФ объяснил поиск альтернативы доллару в мире
Мир
В США заявили об усталости Европы от финансирования Украины
Мир
Элтон Джон дал последнее выступление на родине
Мир
Контракты на $150 млрд подписали в рамках авиасалона МАКС в Ле-Бурже
Экономика
Представитель РФ в МВФ заявил о необратимости фрагментации мировой экономики
Общество
Вильфанд сообщил о холодной погоде на Урале и в Сибири в ближайшие дни
Общество
Синоптики пообещали москвичам до +27 градусов 26 июня
Происшествия
Начальник почтового отделения на Камчатке украла около 4 млн рублей

В КГБ Беларуси сообщили о подготовке Западом боевиков для вторжения в страну

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Заместитель начальника Следственного управления Комитета государственной безопасности (КГБ) Беларуси Константин Бычек 25 июня сообщил, что ведомство располагает сведениями о сотрудниках иностранных спецслужб, осуществляющих подготовку боевиков для вторжения в республику.

«Комитету государственной безопасности эти лица (проходящие подготовку боевики. — Ред.) известны, нам известны личности сотрудников спецслужб, осуществляющих их подготовку. Нам известны фонды, которые под благовидным предлогом осуществляют финансирование террористической деятельности», — сказал он в эфире телеканала «Беларусь-1».

Как отметил Бычек, подготовка боевиков проходит на базе спецподразделений и вооруженных формирований: в Польше это «Гром», в Литве — Союз стрелков, на Украине — СБУ и подразделения военной разведки.

По его словам, после получения первичной подготовки боевики проходят «обкатку» на поле боя на востоке Украины, затем становятся инструкторами и готовят террористические акты, а также разрабатывают планы вооруженного вторжения на территорию Белоруссии.

Бычек подчеркнул, что КГБ располагает возможностями для своевременной ликвидации этой угрозы.

Операция «Свержение»: что Запад приготовил для Белоруссии
Эксперты рассказали о сроках и сценариях возможной дестабилизации

Ранее, 19 июня, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что РФ не располагает конкретными данными о подготовке госпереворота в Белоруссии, но Москва и Минск будут противостоять любым попыткам дестабилизации на своих территориях.

1 июня председатель КГБ Белоруссии Иван Тертель рассказал, что оппозиция запросила у Запада $230–250 млн на подрывную деятельность в стране.

23 мая экс-заместитель министра национальной обороны Польши генерал Вальдемар Скшипчак сообщил о планах Запада устроить переворот в Белоруссии. Он призвал поддержать войска, которые будут проводить операцию против главы государства Александра Лукашенко.

До этого, 2 мая, Лукашенко сказал, что обстановка вокруг Белоруссии остается сложной. Президент республики указал, что вблизи границ наращивается военный потенциал НАТО, а также происходят провокации.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023