В КГБ Беларуси сообщили о подготовке Западом боевиков для вторжения в страну

Заместитель начальника Следственного управления Комитета государственной безопасности (КГБ) Беларуси Константин Бычек 25 июня сообщил, что ведомство располагает сведениями о сотрудниках иностранных спецслужб, осуществляющих подготовку боевиков для вторжения в республику.

«Комитету государственной безопасности эти лица (проходящие подготовку боевики. — Ред.) известны, нам известны личности сотрудников спецслужб, осуществляющих их подготовку. Нам известны фонды, которые под благовидным предлогом осуществляют финансирование террористической деятельности», — сказал он в эфире телеканала «Беларусь-1».

Как отметил Бычек, подготовка боевиков проходит на базе спецподразделений и вооруженных формирований: в Польше это «Гром», в Литве — Союз стрелков, на Украине — СБУ и подразделения военной разведки.

По его словам, после получения первичной подготовки боевики проходят «обкатку» на поле боя на востоке Украины, затем становятся инструкторами и готовят террористические акты, а также разрабатывают планы вооруженного вторжения на территорию Белоруссии.

Бычек подчеркнул, что КГБ располагает возможностями для своевременной ликвидации этой угрозы.

Ранее, 19 июня, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что РФ не располагает конкретными данными о подготовке госпереворота в Белоруссии, но Москва и Минск будут противостоять любым попыткам дестабилизации на своих территориях.

1 июня председатель КГБ Белоруссии Иван Тертель рассказал, что оппозиция запросила у Запада $230–250 млн на подрывную деятельность в стране.

23 мая экс-заместитель министра национальной обороны Польши генерал Вальдемар Скшипчак сообщил о планах Запада устроить переворот в Белоруссии. Он призвал поддержать войска, которые будут проводить операцию против главы государства Александра Лукашенко.

До этого, 2 мая, Лукашенко сказал, что обстановка вокруг Белоруссии остается сложной. Президент республики указал, что вблизи границ наращивается военный потенциал НАТО, а также происходят провокации.