Один человек погиб и трое пострадали в ДТП с грузовиком в Новосибирске

Один человек погиб и трое пострадали в результате ДТП с грузовиком и легковым автомобилем в Новосибирске. Об этом в понедельник, 26 июня, сообщили в пресс-службе городского ГИБДД.

«Водитель грузового автомобиля Iveco двигался по Бердскому шоссе в сторону Первомайского района, при развороте в обратном направлении он совершил столкновение с автомобилем Lada Vesta под управлением водителя 2002 года рождения», — указали в ведомстве.

В результате происшествия получили травмы водитель легкового автомобиля и трое пассажиров. Их доставили в больницу, где впоследствии один из пассажиров скончался.

Ранее, 25 июня, Новочеркасском бульваре в Москве водитель за рулем Ford протаранил сразу пять машин на парковке. Со слов очевидцев, виновник аварии был одет в полицейскую форму. Они утверждают, что после ЧП он переоделся и заперся в автомобиле.