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В США заявили о бесполезности передаваемой ВСУ военной техники

The Atlantic: западная техника не спасает ВСУ от поражений из-за эффективности оружия РФ
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Фото: РИА Новости/Кирилл Нортон
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Западная военная техника не спасает Вооруженные силы Украины (ВСУ) от поражений из-за эффективности русского оружия. Об этом 24 июня написал обозреватель Филлипс Пейсон О’Брайен в статье для The Atlantic.

Он отметил, что у России больше военно-воздушных сил. Также он указал, что по технологическим характеристикам российские самолеты превосходят украинские.

«Россия также может использовать большое количество беспилотных летательных аппаратов как для сбора разведданных, так и для прямых действий против украинских сил. Российские вертолеты, такие как Ка-52, хорошо показали себя в уничтожении украинской бронетехники», — написал О’Брайен.

По его словам, у ВС РФ много артиллерийских и ракетных установок, а также эффективных противотанковых комплексов.

Кроме того, как подчеркнул журналист, Киеву поставили современную западную технику, тем не менее немецкие танки Leopard и американские боевые машины пехоты (БМП) Bradley оказались уничтожены.

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Между тем 25 июня президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с главой Белого дома Джо Байденом, затронув тему военной помощи Киеву с акцентом на поставку дальнобойных средств поражения.

В Сети в тот же день появились фотографии разгромленной колонны ВСУ с западной техникой на ореховском направлении в Запорожской области. На фото замечены танки Leopard, БМП Bradley, а также другая западная техника.

21 июня комитет по иностранным делам палаты представителей конгресса США единогласно одобрил резолюцию, которая призывает американскую администрацию незамедлительно передать Украине армейские оперативно-тактические ракетные комплексы ATACMS.

19 июня директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук заявил, что тесное сотрудничество Киева с НАТО отдаляет урегулирование украинского конфликта.

Президент России Владимир Путин 16 июня заявил, что НАТО втягивается в конфликт на Украине. Президент подчеркнул, что Киеву поступает военная техника, и напомнил, что в настоящее время рассматривается вариант поставки самолетов.

До этого, 25 мая, глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что Запад накачал Украину оружием уже более чем на $65 млрд, взамен требует демонстрировать тактические успехи. Он также подчеркнул, что в карательных акциях и боевых действиях участвует свыше 2,5 тыс. иностранных наемников.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая проводится с 24 февраля 2022 года. Соответствующее решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за атак со стороны украинских военных.

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