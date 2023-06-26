Авиация ВС РФ нанесла восемь ударов по пунктам дислокации бригад ВСУ

Позиции двух бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) были атакованы российской штурмовой и армейской авиацией группировки войск «Запад». Об этом в понедельник, 26 июня, сообщил «Интерфаксу» начальник пресс-центра Западной группировки Сергей Зыбинский.

«Штурмовая и армейская авиация группировки войск нанесла восемь ракетно-бомбовых ударов по пунктам временной дислокации, скоплению живой силы, вооружению и военной техники из состава 14-й отдельной механизированной бригады и 103-й отдельной бригады территориальной обороны», — сказал Зыбинский.

Также артиллерия вскрыла и уничтожила диверсионно-разведывательную группу из состава 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Новосёловское (ЛНР) на купянском направлении, добавил начальник пресс-центра.

Помимо этого, в районе населённых пунктов Новомлынск и Тимковка в Харьковской области российская армия сорвала две попытки ВСУ провести ротации на передовой линии.

В ходе контрбатарейной борьбы огнем САУ «Мста-С» был ликвидирован расчет минометчиков ВСУ в районе населённого пункта Вишневое в Запорожской области, добавил Зыбинский.

Генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что Вооруженные силы РФ отразили четыре атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах Марьинки, Авдеевки, Первомайского Донецкой Народной Республики (ДНР).

24 июня Зыбинский сказал, что в результате десяти авиационных ударов экипажей ударных вертолетов Ка-52, Ми-28 и штурмовики Су-25 были уничтожены скопления живой силы, вооружение и военная техника ВСУ.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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