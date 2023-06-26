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Служащие группировки «Центр» разбили артиллеристов и минометчиков ВСУ

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Фото: РИА Новости
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Служащие российской группировки «Центр» нанесли поражение артиллеристам и минометчикам Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом в понедельник, 26 июня, сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

«Вскрыто и подавлено около 30 позиций артиллерии и более 20 расчетов минометов украинских войск», — заявил он.

Также, добавил Савчук, экипажи армейской авиации выполнили свыше 40 вылетов, в ходе которых нанесли ракетно-бомбовые удары по опорным пунктам, местам временной дислокации, скоплениям живой силы и техники неприятеля.

Между тем на торском участке в районе Серебрянского лесничества удалось своевременно вскрыть перемещение ВСУ при поддержке боевых машин пехоты 42-й, 63-й и 67-й механизированных бригад. Огнем артиллерии и авиаударами были уничтожены бронированные машины, два пикапа и значительная часть личного состава националистов.

Вышли на встречку: на краснолиманском направлении идут взаимные атаки
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Ранее в этот день Министерство обороны РФ рассказало, что штурмовые группы Воздушно-десантных войск (ВДВ) оттеснили противника на краснолиманском направлении. После основательной артподготовки бойцы по траншеям приблизились к опорным пунктам ВСУ, где впоследствии закрепились.

Накануне оборонное ведомство показало кадры уничтожения укрепрайона ВСУ на купянском направлении. В результате удара из высокоточного оружия позиции боевиков и боеприпасы были полностью ликвидированы.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля минувшего года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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