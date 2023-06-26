Власти Приморья помогут с похоронами утонувших детей

Власти Приморского края окажут помощь с организацией похорон утонувших в реке Арсеньевка детей. Об этом в понедельник, 26 июня, сообщил губернатор региона Олег Кожемяко.

«Горе родителей невосполнимо, и мы еще раз выражаем искренние соболезнования им и, конечно, сделаем всё возможное, чтобы помочь и в организации всех похоронных мероприятий», — сказал губернатор Приморья в видео, опубликованном в его Telegram-канале.

Кожемяко также призвал учить детей навыкам плавания, а также проводить все необходимые профилактические занятия в школах и других учебных заведениях, чтобы «оградить их от таких необдуманных действий, от неподготовленности». Это задача взрослых, напомнил он.

Как установили следователи, один из четырех детей начал тонуть и звать на помощь друзей, последние попытались спасти мальчика, но их унесло течением. Зацепившись за корягу, ребенок вылез на берег, позвонил маме и рассказал о случившемся.

Вечером 24 июня трое детей — два мальчика в возрасте 8 и 9 лет, а также 12-летняя девочка — пропали без вести на реке Арсеньевке. Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

В этот же день было найдено тело одного из пропавших детей. Его обнаружили на дне реки около места, где они купались. Позднее в прокуратуре сообщили, что сотрудники нашли тело второго из троих пропавших детей.

В понедельник, 26 июня, в МЧС Приморья сообщили, что нашли тело третьего ребенка.