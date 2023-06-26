Реклама
Прямой эфир
Мир
Правительство Австралии выделит пакет военной помощи Украине на $74 млн
Происшествия
Режим ЧС ввели в девяти районах Новосибирской области из-за жары
Общество
Вильфанд спрогнозировал дожди в нескольких регионах России
Мир
В США заявили о бесполезности передаваемой ВСУ военной техники
Мир
Пленный боевик рассказал о регулярном пополнении отрядов ВСУ под Горловкой
Мир
Представитель РФ в ВМФ объяснил поиск альтернативы доллару в мире
Мир
В США заявили об усталости Европы от финансирования Украины
Мир
Элтон Джон дал последнее выступление на родине
Мир
Контракты на $150 млрд подписали в рамках авиасалона МАКС в Ле-Бурже
Экономика
Представитель РФ в МВФ заявил о необратимости фрагментации мировой экономики
Общество
Вильфанд сообщил о холодной погоде на Урале и в Сибири в ближайшие дни
Общество
Синоптики пообещали москвичам до +27 градусов 26 июня
Происшествия
Начальник почтового отделения на Камчатке украла около 4 млн рублей

Власти Приморья помогут с похоронами утонувших детей

Губернатор: власти Приморья помогут с похоронами утонувших детей
0
Фото: t.me/kozhemiakoofficial
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти Приморского края окажут помощь с организацией похорон утонувших в реке Арсеньевка детей. Об этом в понедельник, 26 июня, сообщил губернатор региона Олег Кожемяко.

«Горе родителей невосполнимо, и мы еще раз выражаем искренние соболезнования им и, конечно, сделаем всё возможное, чтобы помочь и в организации всех похоронных мероприятий», — сказал губернатор Приморья в видео, опубликованном в его Telegram-канале.

Кожемяко также призвал учить детей навыкам плавания, а также проводить все необходимые профилактические занятия в школах и других учебных заведениях, чтобы «оградить их от таких необдуманных действий, от неподготовленности». Это задача взрослых, напомнил он.

Растущие пропажи: можно ли остановить исчезновения детей
Чаще всего ищут сбежавших из дома и потерявшихся в людных местах или на природе

Как установили следователи, один из четырех детей начал тонуть и звать на помощь друзей, последние попытались спасти мальчика, но их унесло течением. Зацепившись за корягу, ребенок вылез на берег, позвонил маме и рассказал о случившемся.

Вечером 24 июня трое детей — два мальчика в возрасте 8 и 9 лет, а также 12-летняя девочка — пропали без вести на реке Арсеньевке. Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

В этот же день было найдено тело одного из пропавших детей. Его обнаружили на дне реки около места, где они купались. Позднее в прокуратуре сообщили, что сотрудники нашли тело второго из троих пропавших детей.

В понедельник, 26 июня, в МЧС Приморья сообщили, что нашли тело третьего ребенка.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023