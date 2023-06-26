КГБ Белоруссии заявил о подготовке Западом террористов для вооруженного вторжения в страну

Белоруссия готова противостоять угрозе вторжения со стороны коллективного Запада. Такое заявление 25 июня сделал замглавы следственного управления КГБ республики Константин Бычек телеканалу «Беларусь 1».

Он рассказал, что на базе спецподразделений и вооруженных формирований — в Польше, Литве, на Украине — готовят боевиков для организации терактов и других посягательств на Белоруссию при поддержке регулярных войск.

«Нам известны лица сотрудников спецслужб, осуществляющих их подготовку, нам известны фонды, которые под благовидным предлогом осуществляют финансирование террористической деятельности <...> мы к этим вызовам готовы», — заверил Бычек.

По его словам, комитет предпринимает все необходимые меры для защиты страны и нейтрализации любых подобных угроз.

19 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что не располагает конкретными данными о подготовке госпереворота в Белоруссии, однако признал, что у обоих государств хватает недоброжелателей. Он также заявил о решительном настрое Москвы и Минска поддерживать стабильность на своих территориях.

Таким образом он прокомментировал публикацию The Times, в которой говорилось, что покинувшие страну белорусы проходят боевую подготовку в Польше, чтобы свергнуть действующего президента республики Александра Лукашенко.

23 мая экс-заместитель министра национальной обороны Польши генерал Вальдемар Скшипчак сообщил о планах Запада устроить переворот в Белоруссии. Он призвал поддержать войска, которые будут проводить операцию против главы государства.

Сам Лукашенко в начале мая отметил сложную обстановку вокруг Белоруссии. Президент заявил, что Североатлантический альянс наращивает военное присутствие и поощряет провокации у границ республики.