Реклама
Прямой эфир
Мир
Пленный боевик рассказал о регулярном пополнении отрядов ВСУ под Горловкой
Мир
Представитель РФ в ВМФ объяснил поиск альтернативы доллару в мире
Мир
В США заявили об усталости Европы от финансирования Украины
Мир
Элтон Джон дал последнее выступление на родине
Мир
Контракты на $150 млрд подписали в рамках авиасалона МАКС в Ле-Бурже
Экономика
Представитель РФ в МВФ заявил о необратимости фрагментации мировой экономики
Общество
Вильфанд сообщил о холодной погоде на Урале и в Сибири в ближайшие дни
Общество
Синоптики пообещали москвичам до +27 градусов 26 июня
Происшествия
Начальник почтового отделения на Камчатке украла около 4 млн рублей
Экономика
Доходы бюджета от таможенных пошлин снизились на 1,1 трлн
Мир
В Ирландии депутат обвинил Зеленского в продаже государственных земель
Спорт
Российская теннисистка Аванесян поднялась на 17 позиций в рейтинге WTA
Мир
КГБ Белоруссии заявил о готовности нейтрализовать угрозу вторжения

КГБ Белоруссии заявил о подготовке Западом террористов для вооруженного вторжения в страну

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Белоруссия готова противостоять угрозе вторжения со стороны коллективного Запада. Такое заявление 25 июня сделал замглавы следственного управления КГБ республики Константин Бычек телеканалу «Беларусь 1».

Он рассказал, что на базе спецподразделений и вооруженных формирований — в Польше, Литве, на Украине — готовят боевиков для организации терактов и других посягательств на Белоруссию при поддержке регулярных войск.

«Нам известны лица сотрудников спецслужб, осуществляющих их подготовку, нам известны фонды, которые под благовидным предлогом осуществляют финансирование террористической деятельности <...> мы к этим вызовам готовы», — заверил Бычек.

По его словам, комитет предпринимает все необходимые меры для защиты страны и нейтрализации любых подобных угроз.

Операция «Свержение»: что Запад приготовил для Белоруссии
Эксперты рассказали о сроках и сценариях возможной дестабилизации

19 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что не располагает конкретными данными о подготовке госпереворота в Белоруссии, однако признал, что у обоих государств хватает недоброжелателей. Он также заявил о решительном настрое Москвы и Минска поддерживать стабильность на своих территориях.

Таким образом он прокомментировал публикацию The Times, в которой говорилось, что покинувшие страну белорусы проходят боевую подготовку в Польше, чтобы свергнуть действующего президента республики Александра Лукашенко.

23 мая экс-заместитель министра национальной обороны Польши генерал Вальдемар Скшипчак сообщил о планах Запада устроить переворот в Белоруссии. Он призвал поддержать войска, которые будут проводить операцию против главы государства.

Сам Лукашенко в начале мая отметил сложную обстановку вокруг Белоруссии. Президент заявил, что Североатлантический альянс наращивает военное присутствие и поощряет провокации у границ республики.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023