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Военный ВС РФ рассказал о вытеснении ВСУ с позиций у Артемовска

ВС РФ продолжают отбрасывать ВСУ с позиций дальше Артемовска
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Фото: РИА Новости
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Российские военные успешно и координировано оттесняют служащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позиций дальше Артемовска (украинское название — Бахмут) в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом в понедельник, 26 июня, сообщил корреспондент «РИА Новости».

Разведчики 150-й мотострелковой дивизии группировки «Юг» ведут корректировку огня танковых экипажей после обнаружения передислокации украинской пехоты.

«В данный момент работаем по группе пехоты противника, по командным и наблюдательным пунктам, которые обнаруживает наша разведка на переднем крае. Она обнаруживает, передает координаты, мы эти координаты принимаем, делаем расчеты и непосредственно производим работу с закрытых огневых позиций», — рассказал агентству командир танкового подразделения.

Отмечается, что военные ВСУ покинули свои позиции после того, как танки ВС РФ поразили блиндаж противника. Российские военнослужащие ведут прицельный огонь по украинским военным во время их бегства с позиций. Слаженную работу военных РФ завершает расчет миномета калибра 82 мм.

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Накануне генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что Вооруженные силы РФ отразили четыре атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах Марьинки, Авдеевки, Первомайского Донецкой Народной Республики (ДНР).

21 июня стало известно, что российские десантники отразили безуспешные попытки ВСУ приблизиться к российским оборонительным позициям на окраине Артемовска, заходя во фланги и избегая прямого лобового наступления.

О полном взятии Артемовска российскими силами стало известно 20 мая. Операция по взятию города длилась 224 дня. Минобороны РФ также подтвердило это сообщение. Президент России Владимир Путин поздравил Вооруженные силы РФ с освобождением города.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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