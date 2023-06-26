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Российские разведчики уничтожили американский БТР

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Фото: РИА Новости
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Российские разведчики на донецком направлении уничтожили бронетранспортер M113 американского производства, перевозивший боеприпасы и группу пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 26 июня рассказал «РИА Новости» разведчик 150-й мотострелковой дивизии Южной группировки войск ВС РФ.

Отмечается, что военнослужащими в ходе ночного дежурства была обнаружена боевая машина противника, прямым попаданием из ПТУР ее уничтожили. При ближайшем рассмотрении во время облета беспилотного летательного аппарата (БПЛА) выяснилось, что целью стал американский бронетранспортер (БТР).

«Дежурим: смотрим, высекаем цель, уничтожаем противника… Вчера уничтожили БТР М113 расчетом ПТУР, сегодня сделали облет и подтвердили, что уничтожили цель и экипаж, он направлялся в сторону Ивановского, хотел подвезти боеприпасы, но не смог… На нашем счету эта восьмая цель», — сказал разведчик.

По его словам, за время спецоперации разведгруппа уничтожала технику противника на территории Луганской и Донецкой народных республик.

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Накануне разведывательно-ударные вертолеты Ка-52 уничтожили бронетехнику ВСУ на запорожском направлении. Отмечается, что экипаж вертолета обнаружил передвижение украинской военной техники и уничтожил бронеобъект управляемой ракетой.

Тогда же начальник пресс-центра группировки ВС РФ «Восток» Олег Чехов сообщил, что российские военные ликвидировали более 50 боевиков и семь боевых бронированных машин ВСУ на участке южнодонецкого направления.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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