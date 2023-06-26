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Летчики РФ поставили рекорд по вылетам в сутки в зоне спецоперации

«РИА Новости»: летчики РФ могут выполнять до 10 боевых вылетов в сутки на человека
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Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ
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Российские летчики-штурмовики в зоне спецоперации могут выполнять на самолетах Су-25 до 10 боевых вылетов в сутки на одного человека, что является рекордом для реактивной авиации. Об этом 26 июня сообщает «РИА Новости» со ссылкой источник.

Отмечается, что в среднем штурмовая авиация выполняет в рамках спецоперации по три–четыре боевых вылета в сутки на одного летчика. При этом такой показатель считается большой нагрузкой.

«В то же время летчики готовы в ходе напряженных эпизодов выполнять по шесть–семь вылетов в сутки, а иногда и до 10 вылетов. Это рекорд для реактивной авиации, больше просто физически выполнить невозможно — не успеют подготовить самолет», — рассказал собеседник агентства.

Как рассказал источник, штурмовики рисуют звезды в носовой части фюзеляжа, каждая из которых обозначает 10 боевых вылетов. По его словам, у некоторых летчиков уже не хватает места для новой звезды.

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Накануне начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук сообщил, что экипажи бомбардировщиков Су-34 уничтожили склад и три опорных пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой и Луганской народных республиках.

24 июня начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский сказал, что в результате 10 авиационных ударов экипажей ударных вертолетов Ка-52, Ми-28 и штурмовиков Су-25 были уничтожены скопления живой силы, вооружение и военная техника ВСУ.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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