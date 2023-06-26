Стоматолог назвала неправильный прикус причиной потери зубов

В большинстве случаев причины выпадения зубов лежат на поверхности, однако существует ряд неявных факторов, которые также могут повлиять на состояние полости рта. Об этом в понедельник, 26 июня, рассказала «Газете.ru» врач-стоматолог клиники эстетической стоматологии «Дева-Дент» Диана Левчук.

Так, по словам врача, кровоточивость десен может оказаться тревожным сигналом, даже если не сопровождается болью. Этот симптом является ранней стадии пародонтита, который по мере развития приводит к атрофии тканей, удерживающих зуб в лунке.

Как правило, пародонтит возникает из-за бактерий, которые скапливаются в зубном налете, раздражают десны, а затем проникают в костную ткань, вызывая хроническое воспаление.

«Единственной профилактикой потери зубов из-за пародонтита является предотвращение его развития. Для этого стоит регулярно <...> посещать стоматолога. Он заметит проблему, о которой вы не знаете, и начнет лечение», — подчеркнула Левчук.

Рецессия, или опущение десны, — более очевидная патология. Тем не менее пациенты зачастую откладывают визит ко врачу до критического момента. Между тем десневые ткани не восстанавливаются естественным путем, как, например, волосы или ногти, так что без своевременного вмешательства есть риск утраты полностью здоровых зубов.

Кроме того. собеседница издания призвала игнорировать нарушения прикуса: из-за нехватки места зубы могут смещаться, прижиматься друг к другу. В таких условиях поддерживать их чистоту становится крайне тяжело, а порой и вовсе невозможно. Всё это в совокупности может спровоцировать разрушение и выпадение зубов.

Стоматолог отметила, что гигиенические процедуры могут предупредить внушительное число заболеваний, однако даже среди взрослых далеко не все знают, как правильно ухаживать за полостью рта.

«Помимо зубной щетки надо пользоваться еще и ирригатором. Он помогает удалять зубной налет там, где не достает зубная щетка. Кроме этого раз в полгода абсолютно всем рекомендуется делать профессиональную гигиену полости рта. Только профессиональная чистка сможет полностью избавить от зубного камня, который невозможно удалить в домашних условиях», — подытожила специалист.

Накануне Левчук объяснила, в каких случаях можно повременить с обращением к стоматологу, а в каких лучше сразу обратиться за помощью. Она призвала не терпеть зубную боль при наличии отека — его появление указывает на воспалительный процесс, который чреват осложнениями. Также врач рекомендовала как можно быстрее проконсультироваться с врачом, если произошла механическая травма челюсти или была повреждена жесткая ткань зуба.